İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alan Haluk Bayraktar'a yanıt İBB'den geldi: Hukuki süreç başlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert ifadelerle hedef almıştı.

Bayraktar, şirketlerinin İsrail ile olan ilişkisini aktaran haberlerin kaynağının İmamoğlu olduğunu iddia ederek, “Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak” demişti.

Haluk Bayraktar'a yanıt İBB'den geldi.

İBB, Haluk Bayraktar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi:

"Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür. Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır. Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir."

HALUK BAYRAKTAR NE DEMİŞTİ?

Baykar Holding'in İsrail ile olan ticari ilişkilerinin yer aldığı haberleri İmamoğlu'nun yaptırdığını söyleyen Haluk Bayraktar, sert ifadeler kullanmıştı.

Haluk Bayraktar, söz konusu iddiayı bir İBB çalışanının ortaya attığını söyleyerek İmamoğlu’na şöyle seslendi:

“Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de pkk’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.”

Kaynak: Gerçek Gündem