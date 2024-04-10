Bahçeli'den Akşener'in 'aday olmama' kararına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli, İYİ Parti'deki olağanüstü kurultay ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olmama yönündeki kararına ilişkin ilk kez konuştu.

Bahçeli, "Sayın Meral Akşener'in ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu 27 Nisan'da olağanüstü kongre. Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıllık siyasi hayatı boyunca bu tür davranışları yaşamıştır. Ayrışmalar olmuştur fakat sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalmayı başarmıştır. Şimdi önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bunlar en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek Sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan, siyasi hareketlerde komşuluk imkanını bulan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren olağan kongreyle genel başkan seçeceğine istişareyle partilerini güçlendirmelerini öneriyorum."