Temel Karamollaoğlu: Dün inkâr edilen, bugün kabul edildi

İktidarın İşgalci İsrail’e yapılacak ihracatla ilgili getirdiği kısıtlamayı değerlendiren Temel Karamollaoğlu, "Vekilimiz Hasan Bitmez'e parmak sallayanlar bugün utanırlar mı acaba?" dedi.

Temel Karamollaoğlu: Dün inkâr edilen, bugün kabul edildi

Ticaret Bakanlığı, Siyonist İsrail’e aralarında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsayan ihracat kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Bakanlık bu açıklamayla İsrail ile inkar edilen ticareti de doğrulamış oldu.

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"HASAN BİTMEZ'E PARMAK SALLAYANLAR UTANIR MI ACABA"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yapılan bu açıklama üzerine sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu "Dün inkâr edilen, bugün kabul edildi" derken "Hasan Bitmez'e parmak sallayanlar bugün utanırlar mı acaba?" diye yazdı.

İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımı:

Dün inkâr edilen, bugün kabul edildi.

Meclis kürsüsünde "İsrail'le ticareti durdurun" derken şehid olan vekilimiz Hasan Bitmez'e parmak sallayanlar bugün utanırlar mı acaba?

Yaptığınız ticaret, mazlumların ahını almaya değdi mi? Bugün getirilen kısıtlama kararı, yeterli değildir. Bizler kısıtlama değil, İsrail'le olan ticaretin tamamen bitirilmesini istiyoruz.

İsrail'le ticaret Filistin'e ihanettir.

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