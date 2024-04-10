Fatih Portakal'dan kulis: "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..."

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayın sırasında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

AKP'nin yerel seçimlerin ardından birtakım görevlendirmelerde değişikliklere gideceğini iddia eden Portakal, iki il başkanının görevden alınacağını şu sözlerle açıkladı:

"İKİSİ DE KAYBETTİ, GÖREVDEN ALINACAKLAR"

Gidiciler kimler? Onları size söyleyeyim isim olarak. İstanbul İl Başkanı ile Ankara İl Başkanı bayram sonrasında" görevden alınacaklar. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara'da biri İstanbul'da. Bu iki isim önümüzdeki günlerde, bayram sonrasında görevden Erdoğan tarafından alınacak."

"3 YA DA 4 BAKAN GÖREVDEN ALINACAK"

Portakal, bu açıklamasının devamında kabinede de bazı değişikliklerin yaşanacağını dile getirdi. Portakal, "3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarının da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti'de birtakım değişiklikler olacak" dedi.