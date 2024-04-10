AKP'li başkan küçük oğlunu kendi partisinden aday gösterdi, seçimi BBP'den aday olan büyük oğlu kazandı

T24'ten Candan Yıldız'ın köşesine taşıdığı olaya göre, ANAP, DYP ve AKP’den 34 yıldır belediye başkanlığı yapan Bahattin Aktuğ’un büyük oğlu Selahattin Aktuğ, babasının ikinci eşinden olan erkek kardeşi Bilal Aktuğ'a rakip olarak çıktığı yarıştan 825 (Yüzde 31) oyla birinci ayrıldı.

Aktuğ, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Anadilim Kürtçe, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Muhsin Yazıcıoğlu’nu çok seviyorum. Babam iki kez evlendi. Hem kardeşim (Bilal Aktuğ) avukat olduğu için hem de üvey annemin baskısı nedeniyle babam onu tercih etti ama ben seçildim. Gittim babamın elini öptüm, kazanan sen oldun dedim. Kardeşim ise henüz beni tebrik etmedi ama aramızda husumet yok.”

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