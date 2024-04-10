Ticaret Bakanı Bolat: Yalan haberlerin birçoğunun kaynağı İsrail istihbaratı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaret yapıldığına ilişkin haberleri İsrail istihbaratının yaptırdığını öne sürdü.

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Ticaret Bakanı Bolat: Yalan haberlerin birçoğunun kaynağı İsrail istihbaratı

Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkilerine gelen tepkilerden sonra bazı ihracat kalemlerinde kısıtlamaya gidildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu. 54 başlıkta ürünün ihracatına geçici bir sınırlama getirdik. Bu kısıtlama yapılırken temel ihtiyaçlar kapsam dışı bırakıldı. Gıda, ilaç gibi. Ama gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır" dedi. "Sadece turistik uçuşlara uçak yakıtı sağladık" diyen Bolat, "Yalan haberlerin kaynağı İsrail istihbaratı. Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar" diye konuştu.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Bolat, şunları söyledi:

"54 başlıkta ürünün ihracatına geçici bir sınırlama getirdik" diyen Bolat, "Netanyahu hükümetine kuvvetli bir mesaj vermiş olduk. Bu bir uyarıdır, bir zorlamadır. Bizim için önemli olan, Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi."

İsrail ateşkes ilan etmezse gıda ürünlerini de içeren bir boykot söz konusu olur mu? sorusuna da yanıt veren Bolat, "Bu kısıtlama yapılırken temel ihtiyaçlar kapsam dışı bırakıldı. Gıda, ilaç gibi… Ama gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır" dedi.

"JET YAKITI SATILIYOR İDDİASI İFTİRADIR"

Bakanlığın yayımladığı İsrail'e ihracat kısıtlaması listesinde 'uçak benzini-jet yakıtı' da yer alıyordu. İsrail savaş uçaklarına jet yakıtının Türkiye'den gittiği iddiasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Jet yakıtı satılıyor iddiası iftiradır. İsrail ile ticaret konusundaki tartışmalarda, Türkiye’nin Gazze’ye sahip çıkması ve Gazze halkına ve masum sivillere yönelik üstün çabalarını itibarsızlaştırma gayretlerinin çok önemli rolü oldu. Bu dönemde zaman zaman kamuoyuna bilgi kirliliği olarak atılan yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının İsrail istihbaratının olduğunu tespit ettik.” diye konuştu.

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