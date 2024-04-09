İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: “Vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inanıyorum”

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı. Dervişoğlu, aday sayısıyla ilgili, "Bu bir güzelliktir. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Böyle bir vahşi rekabet ortamı oluşmayacağına da inanıyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: “Vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inanıyorum”

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, adaylığı hakkında basın mensuplarının sorduğu soruları yanıtladı.

“BEN SADECE GENEL BAŞKANIMIZIN HAYIR DUASINI ALDIM”

Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunup bulunmadığı hakkında, “Öyle bir şey dediysem öyle bir sonuç çıkar ama ben öyle bir şey demedim. Ben sadece Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum. Doğrusunu isterseniz üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanı sıra parti içindeki yaşça büyük olanlarla ve kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüğünü aktardı.

“VAHŞİ BİR REKABET ORTAMININ OLUŞMAYACAĞINA DA İNANIYORUM”

Aday sayılarının fazlalığına ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak. Böyle vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına da inanıyorum. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Bundan da memnun oluyorum. Süreçler devam edecek adaylarla da görüşmelerimiz olacak. Adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra bugün birbirleriyle yarışanlar yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben sözlerinden çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler” açıklamalarında bulundu.

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