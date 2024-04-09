Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: "Tam kanunsuzluk başvurusunu YSK'ye bizzat ben yapacağım"

CHP lideri Özgür Özel, Hatay seçimine ilişkin tam kanunsuzluk başvurusunda bulunacaklarını ve başvuruyu da bizzat kendisinin yapacağını belirtti.

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CHP lideri Özgür Özel, Hatay seçimine ilişkin 'tam kanunsuzluk' dilekçesinin hazırlandığını ve başvuruyu da kendisinin yapacağını açıkladı. Özel, konuya ilişkin açıklamasında "Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur, Hatay seçimleri iptal olacaktır ve öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Manisa’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Hatay seçimiyle ilgili soruya "Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. 'Tam kanunsuzluk' dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kattan fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmaması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur" ifadeleriyle cevap verdi.

Başvuruyu da ‘bizzat’ kendisinin yapacağını söyleyen Özel, "Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur, Hatay seçimleri iptal olacaktır ve öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır" dedi.

Özel, konuya ilişkin sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazlarımız iktidar olunca kabul edildi. Onların kabul edilen itirazları biz yapınca reddedildi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi de dile getiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra ben sertleşmek istemem ama sessizliğimiz de yumuşaklığımızdan değildir. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Tüm başvuruları hazırlatıyoruz."

İSRAİL’E TİCARETİN KISITLANMASINA İLİŞKİN

AKP iktidarının İsrail’e ticareti gecikmeli olarak kısıtlamasına ilişkin de konuşan Özel, "30 iftar yemeğinde ben bunu konuştum, dinlemediler. Siyasetten olan, olmayan çok sayıda kişi konuştu, dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki bir kısıtlama varsa demek ki doğruymuş. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir! Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

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