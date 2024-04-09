CHP'den YSK'ye olağanüstü itiraz

CHP, YSK'nın Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde il ve ilçe seçim kurulu kararını kaldırması üzerine YSK'ya olağanüstü itirazda bulundu.

YSK'nın kararı üzerine mazbata, yerel seçimlerini kazanan CHP'li adaydan alınıp AKP'li adaya verilmişti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, YSK'ya olağanüstü itiraz başvurusunu yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Alp, şunları kaydetti:

''31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Iğdır ilimizin Tuzluca ilçesinde CHP’nin adayı Cemal Kurnaz belediye başkanı olarak seçilmişti. Adayımızın seçilme yeterliliğine ilişkin Iğdır ve Tuzluca ilçe ve il seçim kurullarına yapılan itirazlar reddedildi. Fakat YSK, adayımızın seçilme yeterliliği olmadığından bahisle kazanan adaya mazbata değil, kazanmayan adaya mazbata verdi. Biz de bugün tam kanunsuzluk hali gerekçesiyle olağanüstü başvuruda bulunduk YSK’ya. Çünkü bizim adayımız hakkında açılmış bir dava yoktur, verilmiş bir ceza yoktur, tek bir gün bile kesinleşmiş bir hüküm yoktur. Olağanüstü hal KHK’sı kapsamında verilmiş bir memuriyetten çıkarma cezası da yoktur. Adayımız emekli olduktan sonra Iğdır Valiliği tarafından verilen bir meslekten çıkarma cezası YSK kararına gerekçe yapıldı. YSK’nın bu kararı tam kanunsuz ve hukuksuzdur. Çünkü Iğdır Valiliği tarafından verilen meslekten çıkarma cezasına bakmış mahkeme. Fakat bu karara karşı adayımızın açtığı ve Danıştay tarafından karara bağlanan iptal kararına bakmamıştır. CHP olarak Tuzluca seçimlerinin takipçisiyiz son güne kadar.

'CEREYAN EDEN OLAYLARDA SABIR VE SÜKUNET TAVSİYE EDİYORUZ'

Tuzluca'daki halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. YSK kararından sonra dün akşam itibariyle cereyan eden olaylarda sabır ve sükunet tavsiye ediyoruz. Bizler parti olarak bu konunun takipçisiyiz. CHP, bu seçimlerde hiçbir sandığını boş bırakmamış ve tüm oyların da peşine düşmüştür. Halkımıza bayram arifesi, sabır ve sükunetle sonucu takip etmesini tavsiye ediyoruz. YSK’nın da olağanüstü başvuruya olumlu cevap vereceğine inanıyorum.''

Bir gazetecinin, ''seçilme yeterliliğine sahip olmadığına dair kararın kime ait olduğuna'' ilişkin bir soru üzerine Alp, ''İl Seçim Kurulu yapılan itirazları reddetmişti fakat YSK aynı gerekçeyle kabul etti'' dedi. Seçilme yeterliliğine ilişkin kararın seçimden sonra çıkmadığını belirten İnan Akgün Alp, ''2013 tarihinde başlayan bir soruşturmaya ilişkin bizim adayımız memurken başlayan fakat emekli olduktan sonra verilen bir karar'' dedi.



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Kaynak: ANKA