Belediye binasına astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını duyurdu
2024 Yerel Seçimlerinde AKP’de MHP’ye geçen Afyonkarahisar iline bağlı Bolvadin Belediyesi’nin yeni başkanı Derviş Aynacı, belediye binasına pankart astırdı. Pankartta önceki dönemden kalan borçların detaylı listesi verildi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Afyonkarahisar iline bağlı Bolvadin Belediyesi AKP’den MHP’ye geçti. MHP’nin adayı Derviş Aynacı yüzde 41,45 oy oranı ile Bolvadin Belediye Başkanı seçildi.
Derviş Aynacı, AKP’li eski başkan Fatih Kayacan’ın döneminden kalma borçların yer aldığı pankartları belediye binasına astı. Belediye kasasında ‘sıfır’ lira kaldığı belirtilen pankartta 424 trilyonluk borcun varlığı ifade edildi.
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