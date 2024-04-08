İYİ Parti lideri Akşener kongrede aday olmayacak!

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerdeki hezimetin ardından Akşener ve kurmayları eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılacak genel başkanlık seçiminde tekrar aday olmayacağını ilan etti.

Akşener, aday olmayacağını duyurduğu sosyal medya hesabından 2 sayfalık bir metin yayımladı. Akşener şu ifadeleri kullandı:

Akşener'in seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklaması, akıllara 2018 yılında yaşananları getirdi.

2018'de yapılan seçimli genel kurul öncesinde de Akşener benzer bir açıklama yapmış ancak ardından yeniden aday olarak partinin genel başkanlığını sürdürmüştü.

Akşener, paylaşımında "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİLİ İSİMLER BİR BİR İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz başta olmak üzere, İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun da aralarında olduğu birçok isim görevlerinden istifa etmişti.

KİMLER ADAY OLACAK?

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kurultayda aday olacağını açıklamıştı.

Gazeteci Bengü Şap Babaeker, Halk TV’de yayınlanan “Nasıl Olacak?” programında İYİ Parti’nin içinden aldığı kulis bilgisini paylaşmış ve Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun da başkanlık için aday olmayı düşündüğünü öne sürmüştü.