AKP'den CHP'ye geçmeden önce sümen altı edildi: Tuzla Belediyesi'nde kamera görüntüleri ortadan kaldırılmış

Tuzla Belediyesi'ni AKP'den alan CHP'li Eren Ali Bingöl, belediye binasındaki kamer görüntülerinin ortadan kaldırıldığını bildirdi.

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AKP'den CHP'ye geçmeden önce sümen altı edildi: Tuzla Belediyesi'nde kamera görüntüleri ortadan kaldırılmış

İstanbul'un Tuzla ilçesinde seçimi 19 bin 700 oy farkla AKP'den alan CHP, belediyede görev değişim öncesi dikkat çeken bir durum yaşandığını bildirdi.

31 Mart Mahalli İdari seçimleri sonrası CHP'ye geçen Tuzla belediyesinde AKP döneminden kalan belgelerin ortadan kaldırılması ve belediyeye ait malzemelerin araçlara yüklenerek kaçırılması olayı gündeme gelmiş, hatta CHP'li Eren Ali Bingöl, mazbatasını geç teslim almıştı.

Halk TV'ye konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, şimdi de AKP dönemine ait tüm kamera kayıtlarının bulunduğu diskin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Bingöl'ün açıklamaları şöyle:

"Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Seçimden sonra bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı da 3 Nisan'da değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Teftiş Kurulu bu konuda rapor hazırlayacak, hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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