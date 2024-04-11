Genel başkanlığa adaylığını koyan Tolga Akalın: İYİ Parti, Meral Akşener'den büyüktür

31 Mart yerel seçimlerinde beklediğini bulamayan İyi Parti olağanüstü kurultay kararı aldı. İYİ Parti'de olağanüstü kongrenin 27 Nisan'da toplanacağı belirlenirken, İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, genel başkan adayı olduğunu duyurmuştu. Halk TV'de Gündem Özel programına katılan Akalın, Barış Terkoğlu ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Akalın, 2016 yılında MHP içinde ayrışmanın yaşandığı kongrede yaşananlar hakkında dikkat çekici cümleler kullanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.

Bahçeli'nin Akşener’e yönelik partisinin başında durma ve aday olması doğrultusundaki çağrısı hakkında konuşan Akalın, "Bu seviyede bir tavsiyeye, telkine ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanırken şu sözleri kullandı:

"Bu yaklaşım konvansiyonel siyaset anlayışının temel yaklaşımı ama yeni dönem bu konvansiyonel siyasetçilerinin de değişeceği bir dönem. İYİ Parti hareketinin kendi kaderini gerçekleştirme hakkına tecavüz kastı olarak görüyorum.

Bizim bu seviyede bir tavsiyeye, telkine ihtiyacımız yok. Çünkü Türkiye siyasetinde merkez boşaltıp kendini merkeze ikame eden ve demokratik yeni bir milliyetçilik dönemini demokratik milliyetçiliği açan ve bunu da MHP içinde siyaset tarihi gördüğün en muazzam politik mücadelelerden biriyle yapan ve yaptığı mücadelede elde ettiği haklar elinden alındığı için, MHP içindeki hakları, Erdoğan’ın yargı üzerinden mücadelesi sonucunda elinden alındığı için parti kurmak zorunda kalan bir hareketiz biz."

Hareketin ana omurgasını parti yönetiminden uzaklaştırıldığını belirten Akalın, sadece milliyetçi gelenekten gelenlerin değil, sosyal demokrat gelenekten gelen isimlerin de yönetimden dışlandığını belirtti.

"İYİ PARTİ, AKŞENER'DEN BÜYÜKTÜR"

Meral Akşener'in başkanlıktan ayrılması durumunda İYİ Parti'nin dağılacağı iddialarına da yanıt veren Akalın, "'Efendim siz giderseniz parti yok olur.’ diyen bir grup var. Bunların bir kısmı çok samimi, bir kısmının da gizli öznesi ‘siz giderseniz biz yok oluruz.'

Bizim tanıdığımız, siyasi hareketimizin lideri olan Meral Akşener verdiği sözden asla dönen bir insan değildir. İYİ Parti Akşener'den büyüktür."

"ERDOĞAN'A BİR PARTİ DAHA KAPTIRMAYACAĞIZ"

2016 yılındaki MHP kongresini hatırlatan Akalın, “Erdoğan'a bir daha parti kaptırmayacağız” sözlerini tekrarladı.