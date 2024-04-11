İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan Bahçeli'ye tepki: Kabul edilemez!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti'deki kurultay süreci için "Çoklu adaylar, çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim" demişti.

Bahçeli'nin bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Adayı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimleri kabul edilemez" dedi.

"İPOTEK KOYMAK DEMEKTİR"

Açıklamasının devamında Aydın, "İYİ Parti’mizin bazı Milletvekilleri ve İl Başkanları organize edilerek kurultayın iptal edilmesi çabaları hız kazanmıştır. Nitekim Sayın Bahçeli, iktidar tarafının Genel Başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir. Böylesine talihsiz girişimler Milletvekillerimizin, il başkanlarımızın ve kurultay delegelerimizin yüksek şahsiyetlerini hiçe saymak ve onların hür iradelerine ipotek koymak demektir" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'E AÇIK BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

"Olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma yönündeki söylemler, süreci sulandırma ve çalınan minareye kılıf bulma girişiminden ibaret kalacaktır" diyen Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, aynı zamanda Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir. İYİler ve Cesurlar Hareketi olan İYİ Parti'nin büyük kurultay delegelerinin vereceği karar, başımızın üstündedir. Söz, İYİ Parti'yi siyasi intihara sürükleyecek senaryoyu yazanların değil, delegenin olmalıdır. Demokrasinin ve hukukun gereği budur."

KORAY AYDIN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olmayacağını açıklamıştı.

Açıklama sonrası, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın genel başkanlığa aday olacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem