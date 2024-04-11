YSK, siyasi partilerin 31 itirazından sadece MHP'nin itirazını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptıkları başvuruları değerlendirdi. YSK, 31 itirazdan 30'unu reddederken 1'ini kabul etti. Yarın yapılacak toplantıda İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi için yaptığı itirazın ele alınması bekleniyor. Ayrıca YSK'nin CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi için yaptığı başvuruya ilişkin itirazının reddinin gerekçesini de açıklaması bekleniyor.

YSK’nin aldığı kararlar şöyle:

. AKP’nin Gümüşhane seçimlerinin iptali talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Tokat Çamlıbel seçimi iptali talebi reddedildi.

. İYİ Parti'nin Trabzon Şalpazarı’nda yeniden sayım talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Trabzon Şalpazarı’nda yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Trabzon Çarşıbaşı’nda yeniden sayım talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Eyyubiye’de seçimin iptali talebi reddedildi.

. AKP’nin Adıyaman Gölbaşı’nda yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Sakarya Serdivan’da seçim iptali talebi reddedildi.

.CHP’nin Samsun Alaçam’daki yeniden sayım talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Elazığ seçimlerinde yeniden oy sayımı talebi reddedildi.

. MHP’nin Elazığ seçimlerinde yeniden oy sayımı talebi reddedildi.

. Elazığ’ın Keban ilçesinde mazbatanın MHP’li başkandan alınıp ikinci sıradaki AKP adayına verilmesi talebi reddedildi.

. DEM Parti’nin Mardin Ömerli’de seçimin iptali talebi reddedildi.

. AKP’nin Balıkesir Balya’da oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. DEM Parti’nin Diyarbakır Eğil’de seçimin iptali talebi reddedildi.

. MHP’nin Konya Doğanhisar’da oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. İYİ Parti’nin Kayseri Yeşilhisar’da seçim iptali talebi reddedildi.

. AKP’nin Kayseri Akkışla’da seçim iptali talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Yahyalı’da oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

. MHP’nin Afyonkarahisar Emirdağ’da seçimin iptali talebi reddedildi.

. CHP’nin Afyonkarahisar Bayat’ta oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. Uşak Banaz’da mazbata iptali ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi talebi reddedildi.

. AKP’nin İstanbul Bahçelievler’de belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Osmaniye Düziçi’nde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Ankara Bala’da oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. CHP’nin Gaziantep İslahiye’de oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

. Yeniden Refah Partisi’nin Gaziantep Nurdağı’nda seçimin iptali talebi reddedildi.

. AKP’nin Malatya Arapgir’de oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

. AKP’nin İzmir Güzelbahçe’de oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

. AKP’nin İzmir Kemalpaşa’da oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

. MHP’nin Çorum Uğurludağ’da hesaplamadaki hatadan dolayı meclis üyeliğine itirazı kabul edildi.