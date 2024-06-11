Gezi’de polisin çıplak aramasına ilk kez hapis cezası istendi

Gezi Parkı eylemleri sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve çıplak arama işkencesine maruz bırakılmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı'ya çıplak arana yaptıkları gerekçesiyle, olaydan 8 yıl sonra 2021 yılında üç polis hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

DOKUZUNCU DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Hazırlanan iddianamenin ardından kadın polisler S.E.K ve C.P ile dönemin nezarethane amiri olan L.M.’nin 'işkence ve eziyet' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın dokuzuncu duruşmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya Mücella ve Cansu Yapıcı katılmazken avukatları hazır bulundu. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık L.M. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak beraatini talep etti.

İŞKENCE DEĞİL, ‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK’

Mütalaasını açıklayan savcı, çıplak arama işleminin sistematik şekilde işlenmediğini savunarak işkence suçunun oluşmadığını belirterek ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Nezarethane amiri L.M için ise beraat talep etti.

Savcı mütalaasında şunları kaydetti:

“Sanık polisler S.E.K ile C.P.’nin eylemlerine uyan suçtan görevini kötüye kullanma suçlamasından ayrı ayrı cezalandırılmasına, sanık L.M.’nin ise suç tarihinde nezarethane büro amirliği görevini yürüttüğü, sanığın nezarethane havalandırmasını kapattığına ve kapattırdığına dair somut bir delil ve tespitin bulunmadığı, havalandırmanın yetersiz olmasının sanığın değil ilgili idarenin sorumluluğunda olduğu ayrıca ve sanığın Mücella Yapıcı’nın ilaçlarını vermediğine ya da zamanında vermediğine ilişkin müştekinin soyut beyanı dışında bir delil bulunmadığı bu haliyle sanık L.M.’nin görevi ihmal ve işkence suçundan beraatine karar verilmesi..”

DURUŞMA 17 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için avukatlara süre vererek karar duruşmasını 17 Ekim’e ertelendi.

AKP'Lİ ÖZLEM ZENGİN, "TÜRKİYE'DE ÇIPLAK ARAMA YOK" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda kadınlara yönelik emniyette yapılan çıplak aramaların gündeme gelmesi sonrası AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar. Bütün hayatı kadın mücadelesi ile geçmiş bir insanım, böyle bir şeye müsaade edebilir miyiz biz? Bir kadının böyle aranmasına biz tahammül edebilir miyiz? Akıl var, mantık var" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem