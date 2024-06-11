Metin Lokumcu davasında yargılanan polisler için beraat talebi: Duruşma ertelendi

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünü konu alan dava ertelendi.

Artvin Hopa’da polisin sıktığı biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun davasının 13. Duruşması, bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada CHP Milletvekillleri Tahsin Ocaklı ve Sibel Suiçmez de bulundu.

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, yargılanan polislerin ayrı ayrı beraatını talep etti.

Protestolarda polisin zor kullanma yetkisi olduğunu belirterek olay günü polisin uyarı yaptığını ifade eden savcı, Lokumcu’nun ölümünün biber gazından kaynaklandığını ispatlanmadığını söyledi. Mütalaada ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini, bunun biber gazından olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Lokumcu ailesinin avukatı Meriç Eyüboğlu, mütalaayala ilgili beyanında, “Mütalaa büyük bir hayal kırıklığı. Bizim söylediğimiz kanıtlar belgeler, duruşma savcısı tarafından hiç duyulmamış. Mahkeme umarız bu yönde bir karar vermez de hayal kırıklığımız devam etmez. Mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme süre taleplerini kabul etti. Bir sonraki duruşma 6 Eylül’de görülecek.

NE OLMUŞTU?

Sol görüşlü öğretmen Metin Lokumcu, 31 Mayıs 2011’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Lokumcu’nun ölümüyle ilgili 13 polis hakkında açılan dava üzerinden 13 duruşma geçti.

Davada 13 polis yargılanıyor.