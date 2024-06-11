'Deprem kahini' yine uyardı, korkutan açıklamada bulundu: Tokat ve Hatay'da deprem beklentisi!

Özellikle 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra tahminleriyle dikkat çeken ve kamuoyunda 'deprem kahini' olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, yeniden uyarıda bulundu.

Tokat ve Hatay bölgelerinde deprem beklentisine yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoogerbeets, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir" diyerek takipçilerini uyardı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİ BİLMİŞTİ

Frank Hoogerbeets, 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkileye Kahramanmaraş merkezli depremden üç gün önce "Er ya da geç bu bölgelerde 7,5 büyüklüğünde deprem olacak" diye tweet atmıştı.

TOKAT DEPREMİNİ DE BİLMİŞTİ

Ayrıca Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmişti. 18 Nisan 2024 saat 01.39'da "Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir" diyerek uyarmıştı.

Hoogerbeets'in 01.39'daki uyarısından 16 saat 32 dakika sonra 18:11'i gösterdiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5,6'lık depremle sarsıldı.

TAHMİNLERİ BİLİM AÇISINDAN TARTIŞMALI

Öte yandan Hoogerbeets'in tahminleri, bilim camiasında da bazı kesimler tarafından tartışma konusu oldu. Hoogerbeets'in kullandığı yöntemlerin bilimsel dayanağı olmadığına dair görüşler olsa da geçmişte yaptığı bazı doğru tahminler, kamuoyunda büyük ilgi ve tartışmaya neden oldu.

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Gezegenlerin dizilimi üzerinden deprem tahminleri yapan Hoogerbeets, aynı zamanda şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle biliniyor.

"En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinin üçüncü sırasında bulunan Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kurdu.

Hoogerbeets, tahminlerini YouTube kanalında yayımladığı videolarda veya X'den yaptığı paylaşımlarda dile getiriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem