AKOM'dan İstanbullulara sıcaklık uyarısı: Saat 11.00 ile 16.00 arasına dikkat

AKOM, yüksek sıcaklıklara karşı İstanbulluları uyardı. Özellikle saat 11.00-16.00 arasına dikkat çekildi.

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AKOM'dan İstanbullulara sıcaklık uyarısı: Saat 11.00 ile 16.00 arasına dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecelerin üzerindeki çıkacak.

Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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