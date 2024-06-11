Depremzedeler bir kez daha enkaz altında kaldı, AFAD, kira yardımını keseceğini duyurdu!

6 Şubat 2023'te saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti.

Bu depremlerinin üzerinden 16 ay geçerken, 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen deprem on binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

AFAD, KİRA YARDIMINI KESTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara sunulan kira yardımının kesileceğini duyurdu.

AFAD tarafından gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depremlerinin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önceki hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü afetten korusun."

KİRA DESTEĞİ VERİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Öte yandan AFAD, depremzedeler için yapılan evlerin teslim edilene kadar kira desteği verileceğini belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem