1971 askeri darbesi sonrasında yazılan gizli belge gün yüzüne çıktı: "Sol büyürse bastırmak Endonezya'daki gibi çok kanlı olur"

Devletin eski belgeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu kez, sol görüşlü partiler ve kişiler üzerine yazılmış bir rapor ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunulan 'gizli' ibareli PKK ile mücadele raporunun ardından, şimdi de 12 Mart 1971 darbesinin ardından dönemin üçüncü başbakanı Naim Talu'ya verilen gizli bir brifing, sahaftan çıktı.

10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre, 1971 askeri darbesinin ardından İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün, dönemin üçüncü başbakanı Naim Talu'ya Birinci Ordu Komutanlığı'nda gizli bir brifing verdi. 13 Haziran 1973 tarihli bu brifingde, Türkiye'de sol hareketlerin Endonezya'daki komünist katliamına benzer bir şekilde şiddetli sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarılar yer alıyordu.

İşte o rapordan kesitler:

"Zaman zaman aniden ortaya çıkan zehirli ve zararsız fikirleri ayırt edemeyenler olabilir ve bu kişiler tembelliklerinin bedelini ödeyebilirler. Ancak, bu tembellerin sayısı Endonezya’da olduğu gibi yüz binleri aşarsa, bu durumu kontrol altına almak hem çok kanlı hem de zaman alıcı olabilir."

'THKO, THKP-C VE TİİKP...'

Raporda Türkiye'deki sol hareketler iki ana gruba ayrılıyor:

'Milli demokratik devrim tezini benimseyenler' ve 'ulusal devrim stratejisini benimseyenler'.

Birinci grupta yer alan örgütler arasında THKO, THKP-C ve TİİKP (PDA) bulunuyor. Brifingde, 12 Mart muhtırasının ardından THKP-C’nin Ege kırsalında faaliyet gösterdiği ve THKO’nun Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yakalanıp idam edilmesinden sonra teorik çalışmalara ağırlık verdiği belirtiliyor.

Doğu Perinçek’in PDA grubu hakkında ise şu bilgiler veriliyor:

"İkinci grup, Pekin’in etkisi altında bulunan Proleter Devrimci Aydınlık grubunun oluşturduğu Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin lider kadrosudur. Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun DEV-GENÇ’e dönüşüyle Sosyalist Aydınlık çevresinde toplanan bazı kişiler, Doğu Perinçek’in liderliğinde Mihri Belli’den kopmuştur. Bir sanık, partinin Çin Halk Cumhuriyeti’ni model aldığını ve halk savaşıyla başarıya ulaşmayı hedeflediğini itiraf etmiştir."

'Ulusal devrim stratejisini benimseyen grup'ta ise Madanoğlu grubu, Talat Turhan grubu ve Hikmet Kıvılcımlı grubu yer alıyor. Hikmet Kıvılcımlı grubunun, "Silahlı Kuvvetlere dayanarak devlet ele geçirilebilir" tezini savunduğu ve özellikle Deniz Kuvvetleri’ndeki genç subay ve astsubaylara nüfuz etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Brifingde, "Sayın Başbakanım, ülkemizdeki aşırı sol akımlar kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Bu sinsi savaşın tek hedefi değiliz; birçok ülke benzer hedefler altındadır. Son yıllarda özgür demokratik ülkelerde belirlenen görüş, devletleri ve rejimleri yıkmak için saldırılar düzenleyen örgütlerin birbirleriyle bağlantılı ve belli merkezlerden finanse edildiği yönündedir" ifadesi kullanılıyor.