Osman Kavala’nın yeniden yargılanması: Abdulkadir Selvi, dilekçenin arkasındaki AKP’liyi açıkladı

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?” diye soran AKP’li yazarlardan Abdulkadir Selvi, MHP’lilerce Alevi kimliğine gönderme yapılarak hedef alınmıştı. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Özkan, Selvi için Alevi katliamcılarının ve savunucularının sarf ettiği ‘kılıç artığı’ ifadesini kullanmıştı.

Selvi’yi bu sözleri nedeniyle hedef alanlardan biri de MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dı. MHP’li Büyükataman, Selvi’yi ‘küresel şebekelerin sözcüsü’ ilan etmişti. Ağır sözlerle hedef alınan Selvi, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrı dikkat çekmişti. Erdoğan, Irak dönüşünde gazetecilerle verdiği fotoğrafta Selvi’yi ‘başucunda’ tutmuştu.

OSMAN KAVALA İTİRAZI AKP’Lİ VEKİLDENMİŞ

Selvi, bugünkü yazısında ise Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi öncesinde önemli bir gelişmenin yaşandığını iler sürdü. Buna göre Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in “kanun yararına bozma” talebiyle yaptığı başvuru üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala dosyasını Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’na yolladı. Böylece, Osman Kavala’yla ilgili kanun yararına bozma talebi Adalet Bakanlığı tarafından incelenecek. Bakanlığın görevlendirdiği hâkimin dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasından sonra çıkacak sonuca göre dosyanın kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay’a gönderilmesi gündeme gelecek.

ESKİ MİLLETVEKİLİ MURTEZA ZENGİN

Selvi bu yazısında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Osman Kavala dosyasını incelemeye 1 yıl önceden başlandığını belirten Selvi, bunu AKP’nin 26. Dönem milletvekillerinden Murteza Zengin’in yürttüğünü yazdı.

Yazının ilgili bölümünde şunlar kaydedildi:

“Bu arada Osman Kavala hakkındaki yeniden yargılama talebiyle ilgili çalışmalar, 1 yıl önce başladı. Avukat Hilal Zengin’in yürüttüğü çalışmaların arkasındaki asıl isim Avukat Murteza Zengin. Anayasa hukukçusu olan Murteza Zengin, AK Parti’den 26’ncı dönem İstanbul milletvekilliği yaptı. Doktorasını ‘cumhurbaşkanının vatana ihaneti’ üzerine yapan Av. Murteza Zengin, çeşitli üniversitelerde anayasa ve ceza hukuku konusunda dersler veriyor.

ERDOĞAN’A SUNULDU

Kavala dosyasının kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaşıldığını öğrendim.

Görüşmede FETÖ’cülerin Gezi olaylarını kışkırttığı, mahkûmiyete esas alınan 11 sayfalık gizli Kavala raporunun bunlar tarafından oluşturulduğunun ayrıntılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldığı söyleniyor.

BAŞVURUDA NELER VAR?

Tekrar Osman Kavala başvurusuna dönecek olursak, Av. Hilal Zengin başvurusunda şu taleplerde bulunmuştu:

1- Yeni anayasa ile başbakanlık müessesesi ortadan kalktığı için cezaya mesnet teşkil ettiği iddia edilen kurumun ortadan kalkması sanık lehine yeniden yargılama imkânını doğurur.

2- Gezi yargılamasında mahkûmiyete esas alınan gizli analiz raporunu hazırlayan görevlinin FETÖ terör örgütü davasından dolayı mahkûm olması.

3- Yeniden yargılama sürecinde, verilen hapis cezasının infazının durdurulması ve Kavala’nın tahliyesi talep edilmişti.”

AVRUPA KONSEYİ VURGUSU

Selvi bu rapordan bazı detayları da şöyle paylaştı: “Ayrıca Avrupa Konseyi’ndeki gelişmelere dikkat çekilerek, bu sorunu kendi iç hukukumuz içerisinde çözmenin daha faydalı olduğu ifade ediliyor.”