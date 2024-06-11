Eski CHP Milletvekili Musa Gökbel hayatını kaybetti

18. Dönem CHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Eski CHP Milletvekili Musa Gökbel hayatını kaybetti

1987-1991 yılları arasında Muğla milletvekilliği yapan 76 yaşındaki Musa Gökbel, bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 40 gündür devam eden tedavisi sonrası entübe edilen Gökbel yaşamını yitirdi.

Musa Gökbel, 12 Haziran Çarşamba günü Bodrum Çarşı Adliye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda definedilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökbel için paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Muğla ve Bodrum siyasetinin değerli ismi, CHP 18. Dönem Milletvekilimiz Sayın Musa Gökbel’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm örgütümüze sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

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CHP Milletvekili Musa Gökbel
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