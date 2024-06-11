"Erken seçim" anketinden dikkat çeken sonuç

ASAL Araştırma "erken seçim" anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, katılımcıların yüzde 68.3’ü erken seçim istemiyor.

"Erken seçim" anketinden dikkat çeken sonuç

Erken Seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken, ASAL Araştırma ‘‘Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması’’nı yayımladı. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 68.3’ü erken seçim istemiyor.

ASAL Araştırma, 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Antep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Urfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak’ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Sizce erken seçim olmalı mı?’’ sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 68.3’ü bu soruya “Hayır, erken seçim istemiyoruz” yanıtını verdi. “Erken seçim istiyoruz” diyenlerin oranı yüzde 20.9 iken, “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 çıktı.

31 Mart yerel seçimin ardından “erken seçim” tartışmaları gündeme gelmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘‘31 Mart’ı bahane edip ‘haydi hemen sandık’ demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net’’ demişti.

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