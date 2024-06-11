Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek gözaltına alındı

Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, ifade vermeye gitmediği bir dava nedeniyle gözaltına alındı. Şimşek, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek gözaltına alındı

Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, ifade vermeye gitmediği bir dava nedeniyle Balıkesir Burhaniye'de kaldığı otelde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Şimşek, sosyal medya hesabından "Burhaniye'den kaldığım otelden gözaltına alındım. Gerekçe:.. Öğreneceğiz" paylaşımında bulundu.

Bir davada ifade vermediği için gözaltına alındığı belirtilen Şimşek, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Dün gece saat 03.00’te gözaltına alınma gerekçem, davacı olduğum bir dava. Türkiye’de yargının çalışmadığını söyleyemeyiz . Kırmızı bültenle arananlar villalarda yaşıyor, biz de gece yarısı sindirilmek için gözaltına alınıyoruz! Yaşasın adalet. Duyarlılık gösteren ve arayan dostlara teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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