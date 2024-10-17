Naci Görür'den Deprem Açıklaması: Bardağı Taşıran Son Damla

Malatya'da dün 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kale ilçesi olan deprem, birçok ilde hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

"Bu deprem öyle anlatıldığı gibi Malatya Fayı değil Doğu Anadolu Fayı üzerindeydi" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "2020 Elâzığ ile 2023 yılı 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası açığa çıkan enerji ile tetiklendi. Korkmayın! Sadece Bingöl-Karlıova hariç o fay üzerinde afet oluşturabilecek büyüklükte bir deprem olmaz artık, ancak binanız hasarlı ya da zarar gördüyse evlere girmeyin" dedi.

Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Anadolu fayı 2020'de Elazığ’dan kırıldı. 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ki o zaman Maraş'a dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Elazığ’ın ardından 3 yıl sonra 7.7 büyüklüğünde Maraş depremlerini yaşadık. İşte bunun bir sebebi de enerji transferiydi.

Enerjinin transfer edilmesi bir fayın deprem üretme zamanını öne çekebilir. Şöyle düşün; fayın bir ucu (Malatya- Maraş örneğin) yüz yıllardır enerji üretiyor, deprem olmaya hazır bir birikim var. Diğer ucu (Elâzığ) kırılınca ne oluyor, orada açığa çıkan enerji henüz kırılmayan tarafın (yani Maraş ve Malatya’nın) üzerine biniyor. Bu kadar yükü kaldıramayan fay da bırakıveriyor kendini."

'BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA'

"Biz buna ‘bardağı taşıran son damla’ diyoruz" diyen Prof. Dr. Görür, şöyle devam etti:

"2020 ve 2023’te 2 farklı büyük depremle bardak doldu, taştı. Bu fayda büyük bir enerji boşaldı. Haklı olarak soruyorsun, ‘E, bu deprem nereden çıktı o zaman?’ Enerji boşaldı ama yok olmadı. Bir kısmı Malatya-Elâzığ, bir kısmı Hatay yönlü dağıldı.

Ancak bu enerji daha önce büyük 2 deprem oluşturduğu yani artık yorulduğu için bu kez öyle büyük bir deprem oluşturmadı, 5.9 ile sınırlı kaldı. Bu enerji transferi önümüzdeki günlerde de devam eder. Ancak korkmayın! Dediğim gibi ‘büyük’ bir enerji yok! Dolayısıyla Doğu Anadolu Fayı artık büyük depremler üretmez, 5-6 büyüklüğünde depremlerle sınırlı kalır."

Kaynak: Hürriyet