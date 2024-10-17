Rojin'in Sır Dolu Ölümü... Son Okuduğu Kitap ve Google Aramaları Herkesi Şaşırttı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni kaybından 18 gün sonra Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, karayoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Yeniköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

ÖN OTOPSİ TAMAMLANDI

Van Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside, Kabaiş'in vücudunda darp, cebir, kesici veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı, kemik kırığı tespit edilmediği bildirildi. Ancak cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle deformasyon olduğu belirtildi. Boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişiklikleri gözlemlenen Kabaiş'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kesin sonuçların adli tıp incelemelerinin ardından açıklanacağı belirtildi.

ROJİN'İN SON ARAMALARI

CNN Türk'ün haberine göre ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Rojin'in Google üzerinden yaptığı aramalara dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Rojin; 'Otopsi nasıl yapılır?', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?', 'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' konu başlıklarında aramalar yaptı.

SON OKUDUĞU KİTAP

Rojin’in kütüphaneden aldığı son kitabın ise Sait Faik Abasıyanık’ın 'Kayıp Aranıyor' olduğu öğrenildi.

CNN Türk yayınında Rojin'in okuduğu kitaba ilişkin şu bilgiler verildi:

"Sait Faik Abasıyanık’ın Kayıp Aranıyor kitabı Rojin’in kütüphaneden aldığı son kitap. Asıl olan ilginç olan kitabın içeriği. Konsolosun bir kızı var ve dünyanın iki yüzlülüğünden sıkılmış. Nevin adlı kızın içsel yolculuğu. Son okuduğu kitap da ilginç. Ekipler inceleniyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi kritik."

Kaynak: CNN Türk