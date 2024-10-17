Dünyanın Başına Bela Olacak Felaket! Adım Adım Yaklaşıyor, Son 25 Yılımız...

Küresel su krizi nedeniyle tüm dünya tehlike altında... Gün geçtikte derinleşen kriz karşısında uzmanlar sık sık uyarılarda bulunsa da ya önlem alınmıyor ya da alınan önlemler yetersiz kalıyor. Küresel Su Ekonomisi Komisyonunun son raporu ise felaketin boyutunu ortaya koydu. Rapora göre küresel su krizi nedeniyle 2050'ye kadar dünyadaki gıda üretiminin yarısından fazlası risk altında...

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Dünyanın Başına Bela Olacak Felaket! Adım Adım Yaklaşıyor, Son 25 Yılımız...

Küresel Su Ekonomisi Komisyonunun, "Suyun Ekonomisi: Hidrolojik Döngünün Küresel Ortak Fayda Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı raporu dünyayı bekleyen tehlikeyi bir kez daha gözler önüne koydu. Raporda, acil şekilde harekete geçilmemesi halinde, giderek dengesizleşen su döngüsünün insanlığa ve dünya çapında ekonomilere büyük zarar vereceği konusunda uyarılara yer verildi. Komisyona göre, zayıf ekonomi, yıkıcı arazi kullanımı ve su kaynaklarının süregelen kötü yönetimi, kötüleşen iklim kriziyle birleşerek küresel su döngüsünü daha önce görülmemiş bir baskı altına soktu.

Dünyanın Başına Bela Olacak Felaket! Adım Adım Yaklaşıyor, Son 25 Yılımız... - Resim : 1

UZMANLAR TARİH VERDİ

Buna bağlı olarak, derinleşen su krizi nedeniyle 2050'ye kadar dünya gıda üretiminin yarısından fazlası risk altında olabilir. Yaklaşık üç milyar insan ve dünya gıda üretiminin yarısından fazlası, kuruma yaşanan veya toplam su varlığında istikrarsız eğilimlerin görüldüğü bölgelerde bulunuyor. Ayrıca, yer altı sularının kaybı nedeniyle birçok şehir çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünyanın Başına Bela Olacak Felaket! Adım Adım Yaklaşıyor, Son 25 Yılımız... - Resim : 2

Su krizi aynı zamanda 25 yıl içinde dünya genelinde ortalama yüzde 8'lik bir GSYH kaybı yaratma riski taşıyor. Bu oran, düşük gelirli ülkelerde yüzde 15'e kadar çıkıyor.

4 BİN LİTREYE KADAR ÇIKABİLİYOR

Rapora göre, mevcut yaklaşımlar ağırlıklı olarak nehirler, göller ve akiferlerdeki "mavi su" ile ilgilenirken, genellikle kritik bir tatlı su kaynağını ve bitki örtüsündeki nem olan "yeşil suyu" göz ardı ediyor.

Dünyanın Başına Bela Olacak Felaket! Adım Adım Yaklaşıyor, Son 25 Yılımız... - Resim : 3

İnsanların temel sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için günde 50 ila 100 litre su gerekiyor. Ancak yeterli beslenme ve tüketimi de içeren ideal bir yaşam için kişi başına günlük su ihtiyacı 4 bin litreye kadar çıkabiliyor.

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Kaynak: AA

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