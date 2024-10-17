21 Aylık Bebeğe Kreşte Dehşeti Yaşattı: Kayıtları İzleyen Aile Şok Geçirdi

Olay, 8 Ekim günü Pancarlı Mahallesi’ndeki özel bir kreşte yaşandı. Kreşte öğretmen olarak görevn yapan Betül K., uyuduğu sırada 21 aylık M.D.Ö.’ye tokat attı. Olayın ardından M.D.Ö.’nün annesi Avukat Gündoğdu Özer’i arayan Betül K., çocuğun yanağının üzerine uyuduğunu ve buna bağlı da yüzünde iz oluştuğunu iddia etti.

Kreşe giden aile, bebeklerinin yüzünde parmak izleri olduğunu görünce çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu aldı. Aile; öğretmen de şikayetçi olurken ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında öğretmenin bebeğe tokat attığı tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yüzünde kızarıklık oluşan M.D.Ö.’nün öğretmeni tarafından darp edildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmen Betül K.’nin bebeğe tokat attığı ve sonrasında battaniye ile üzerini örterek uyutmaya çalıştığı görüldü.

DARP RAPORU ALIP SUÇ DURUSUNDA BULUNDULAR

M.D.Ö.’nün annesi Avukat Gündoğdu Özer, olayı öğretmen Betül K.’nin araması üzerine anladıklarını ve eşinin çocuğu kreşten alınca yüzünde kızarıklık olduğunu fark ettiklerini söyledi. Kreş yetkilileri ile görüştüklerini ancak şiddet olayını kabul etmediklerini anlatan Özer, bunun üzerine hastaneye gidip darp raporu aldıklarını ve raporda yüzdeki kızarıklığın dış darbe ile meydana geldiği yazdığını söyledi. Bunun üzerine aile suç duyurusunda bulundu.

“SAĞ YANAĞI ÜZERİNE UYUMUŞ ANCAK DARBE SOL YANAKTA”

Bu gelişmenin ardından kreş yöneticileri ile yeniden görüştüğünü aktaran Özer, yetkililerin kendisine olayı abarttığını söylediğini belirtti.

Anne Özer, çocuğunun uyku esnasında sağ yanağı üstüne yattığını ancak darbe alan yanağın sol yanak olduklarını fark ettiğini belirterek bu gelişme üzerine yönetimin bir açıklama yapamadığını ve sadece iletişim sorunu yaşadıklarını söylediklerini aktardı.

Anne görüntülerin tamamını izlediğini ve adı geçen hocanın çocuklara açık şekilde kötü muamelede bulunduğunu da iddia etti.

ÖĞRETMENİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Öte yandan kreş yetkilileri ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada olayı üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlandığını belirtti. Tespit çalışmaları tamamlandığında önce ilgili öğretmen ile kurumun ilişiğinin kesildiğini ifade edildi.

Kurum açıklamasında 2 yıldır kreşte görev yapan öğretmen hakkında bugüne kadar bir şikayet almadıkları da belirtilirken mevcut şikayet sonrası görüntülerin hem kendileri tarafından izlendiği, hem aileye verildiği ve ilgili kurumlara da teslim edildiği notu paylaşıldı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA