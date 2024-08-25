Adana'da Kuraklık Alarmı: Sandalla Gidilen Adaya Bu Kez Yürüyerek Gittiler

SULAR 500 METRE ÇEKİLDİ, OTOMOBİL BATAĞA SAPLANDI

Bu hafta da hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü'nde sular yaklaşık 500 metre çekildi. Hal böyle olunca gölün ortasındaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyenler, normalde sandallarla gidilen adaya bu kez yürüyerek gittiler. Ayrıca DSİ tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle adaya bağlantı yolu belirli bölümlerde kesilerek araç trafiği için kapatıldı. Bazı kişiler fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirirken bazıları da adanın kenarından göle girerek keyifli vakit geçirdi.