Malatya'nın Ardından Sivas... 10 dakika Arayla İki Şiddetli Deprem!

Sivas Merkez'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Sivas'ta eğitime bir günlük ara verildi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, 4.7 büyüklüğündeki deprem 10.57 kilometre derinlikte meydana geldi.

PEŞ PEŞE SARSILDI

4.7 büyüklüğündeki depremin ardından, 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği duyuruldu. Yeni depremin derinliğinin ise 22.98 km olduğu kaydedildi. Deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarken, derste olan öğrenciler de öğretmenleri tarafından tahliye edildi.

BAKAN YERLİKAYA VE VALİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yerlikaya şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de depremlere ilişkin ilk açıklamasında, ilk taramalarda olumsuz bir duruma rastlanmadığını kaydetti. Şimşek, çalışmaların devam ettiğini belirttiği açıklamasında, duruma göre ek tedbirler olacağını belirtti.

MURAT KURUM AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kandilli Rasathanesi de Sivas Akpınar'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmede, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Kandilli, depremin derinliğini ise 3.6 km olarak açıkladı.

MALATYA DA SARSILMIŞTI

Dün de Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti.

Depremin ardından İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirmede 194 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirilmişti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında yaralılara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Şanlıurfa’da 37, Diyarbakır’da 19, Adıyaman’da 18, Erzincan’da 6 ve Kahramanmaraş’ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir"

Kaynak: Gerçek Gündem