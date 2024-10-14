Türkiye’nin Bir Cenneti Daha Yok Oldu:

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan il olan Çorum'da bu yıl da yağışların mevsim normallerinin altında kalması sebebiyle, barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

Kuraklık Önce Gölünyazı

Kuraklığın etkileri de ürkütücü boyutlara ulaşmış durumda. Kırkdilim mevkiinde çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle kuruma noktasına ulaştı. Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasında yer alan Gölünyazı’nın son hali dron ile havadan görüntülendi.

Kuraklık Sonrası Gölünyazı

“NE KUŞLAR NE DE BALIKLAR KALDI”

Gölün yaz mevsiminde kuş cenneti ile meşhur ve kışın kuşların barındığı bir yer olduğunu dile getiren İbrahim Gündugan, “Lakin kuraklık nedeniyle Gölünyazı tamamen kurudu. Bataklık haline döndü. İnsanlar önceden buraya gelir seyir yapardı. Maalesef göl kuruyunca ne kuşlar ne de balıklar kaldı. Umarım kuraklık biter. Yağışlar olur ve gölümüz tekrar eski günlerine döner. 2 yıldır kurak geçtiği için içme sularımda da sıkıntılar oldu” dedi.

Ülke genelindeki kuralığın Gölünyazı'yı da vurduğunu ifade eden Gülçin Gevenkiriş, “Burası kuşların olduğu bir alan. Kuraklık burada da kendini gösterdi. Burada suların çekildiğini görüyoruz. İnşallah bu şekilde böyle devam etmez” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA