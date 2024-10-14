Samsun'da Çocuk Evlilik Skandalı: 14 Yaşındaki 'Gelin' Korumaya Alındı: 5 Gözaltı

Samsun'da çocuk gelin skandalında 14 yaşında gelin olan İ.G. koruma altına alınırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Çocuk Evlilik Skandalı: 14 Yaşındaki 'Gelin' Korumaya Alındı: 5 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde, küçük yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için icra ettikleri devriye faaliyetinde, damat ile gelinin reşit olmadığını tespit etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı.

Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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