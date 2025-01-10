MSB Duyurdu: 20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB Duyurdu: 20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terör operasyonlarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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