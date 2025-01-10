30 Yıllık Eşten Hayati Hediye, Yeni Yılda Böbreğini Verdi

Kayseri’de kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Celalettin Balcı, nakil sırasına alındı. 9 ay boyunca böbrek nakli bekleyen ve haftada 3 gün diyalize giren Balcı'ya uygun böbrek bulunamadı. Daha sonra testlerde Celalettin Balcı’nın eşi Çiğdem’in böbreği uygun bulundu. Çiğdem Balcı, 2024’ün son günü eşine böbreğini bağışlamaya karar verdi.

“BÖBREĞİMİ ONA HEDİYE ETTİM”

Eşine böbreğini veren Çiğdem Balcı şunları söyledi: Eşim istemedi, ben kendi isteğimle böbreğimi bağışladım. Çok mutlu oldum. Eşim sürekli bana hediye alıyordu. Ben alamıyordum. Ben de yılbaşı hediyesi olarak böbreğimi ona hediye ettim. 30 yıldır evliyim çok mutluyum. Bugüne kadar kötü bir şeyini görmedim, sürekli beni mutlu etti.

“EN GÜZEL HEDİYESİ BUYDU”

Celalettin Balcı ise aldığı en güzel hediyenin bu olduğunu belirterek “Ben 30 yıllık eşimden çok memnunum. Seviyorum. Allah ondan razı olsun. Yılbaşında aldığım en güzel hediyeydi. Ömrüm boyunca bundan daha güzel bir hediye alamazdım. Önce bana çocuklarımı hediye etti. Çocuklarımdan sonra aldığım en güzel hediyesi ise buydu” diye konuştu.

Kaynak: DHA