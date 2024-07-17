MSB: 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde ve Barış Pınarı bölgesinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8; Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
MSB'nini X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"