MSB: 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8; Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB'nini X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"