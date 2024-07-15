MSB Duyurdu: 17 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 14, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere toplam 17 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
MSB Duyurdu: 17 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sinan Ateş Cinayetinde Kayıp Silah Muamması: Emniyet İki Gün Sonra Didik Didik Orayı Aramış Sinan Ateş Cinayetinde Kayıp Silah Muamması
Çeşme ve Soma Alevlere Teslim: Müdahale Sürüyor Çeşme ve Soma'da Orman Yangını
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı
Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası
İmar Planını Tanımadılar! Fahrettin Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki En Güçlü İki Rakam! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Ahmet Davutoğlu'ndan Çok Konuşulacak Darbe Çıkışı 'Eğer Bana Karşı Yapılmamış Olsaydı...'
Tüm Dünya Bunu Konuşuyor! İşte Trump'ın Hayatını Kurtaran Hamle İşte Trump'ın Hayatını Kurtaran Hamle