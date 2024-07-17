İnşaat Şantiyesinde İş Cinayeti! Elektrik Akımına Kapılan Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da 17 yaşındaki çocuk işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İnşaat Şantiyesinde İş Cinayeti! Elektrik Akımına Kapılan Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ’da Güney Çevre Yolu altında bulunan bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen olayda; 17 yaşındaki Mehmet Emin Doğan, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Olayı gören diğer işçiler, elektriği keserek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastaneye kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Doğan, defnedilmek üzere Adıyaman'ın Kahta ilçesine gönderildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

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