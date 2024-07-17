Çanakkale'deki Orman Yangını 26 Saat Sonra Kontrol Altında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Saraycık köyü Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanda iki gün önce henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

Yangına karadan 31 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, havadan ise 4 helikopter, 4 uçak ve toplamda 200 personel müdahale etti. Yangın, dün saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı.

100 hektar orman ile 200 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA