Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.50'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

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Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.

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Saat 12.50'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre.

Kaynak: Gerçek Gündem

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