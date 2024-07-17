Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.50'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
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Saat 12.50'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 17, 2024
AKDENIZ https://t.co/cureggcwRw
17.07.2024, 12:50:15 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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