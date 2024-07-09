İstanbul'da İş Cinayeti! Başı Yük Asansörüne Sıkışan İşçi Öldü

İstanbul'da bir işçi feci şekilde can verdi. Fatih'te bir aktar dükkanında asansörden çalışan işçi, asansörden çıkmak isterken başının sıkışması üzerine hayatını kaybetti.

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İstanbul'da İş Cinayeti! Başı Yük Asansörüne Sıkışan İşçi Öldü

İstanbul Fatih'teki Malta Çarşısı'nda bulunan aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu S.İ., saat 18.00 sıralarında yük asansörüne bindi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen S.İ.'nin bindiği asansör bir süre sonra arızalanarak kata gelmeden boşlukta kaldı. Genç işçi bozulan asansörden çıkmaya çalışırken asansör aniden çalışınca başı sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine dükkana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri başı sıkışan işçiyi uzun uğraşlar sonucunda asansörden çıkardı. S.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı asansörde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından S.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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İstanbul İş cinayeti
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