Adana'da İş Cinayeti: 6 Kattan Düştü, Öldü

İş cinayetlerinin sonu gelmiyor. Adana'da sıva yapan işçi 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Adana'da İş Cinayeti: 6 Kattan Düştü, Öldü

Adana'da iş cinayeti yaşandı. Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Site şantiyesinde sıvacılık yapan Mehmet Ali Soylu (44), 9 katlı apartmanın 6’ncı katında çalışırken dengesini kaybedip balkondan düştü. Toprak zemine düşen Soylu, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Soylu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Soylu’nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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