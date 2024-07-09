Kızını Sokak Ortasında Katleden Baba Hakkında Yeni Gelişme! İstenen Ceza Belli Oldu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 26 Şubat’ta uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan Özdemir’i (19) sokak ortasında öldüren Turhan Özdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kızını 26 Şubat’ta öldürmesinin ardından 27 Şubat’ta tutuklanan Turhan Özdemir hakkında Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dilan Özdemir'in daha önce evden kaçtığı ve olay tarihinde kimliğini teslim almak için ablası Ş.A. ile telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Turhan Özdemir’in kızları Ş.A. ve Dilan Özdemir'in telefon konuşmasını dinlediği ve kimlik için buluşacakları adrese önceden gittiği, burada bıçakla saldırdığı Dilan Özdemir'in kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği de iddianamede yer aldı.

Turhan Özdemir’in emniyette kızını uyuşturucu kullandığı için bıçakladığını söylediği ancak savcılıkta bu ifadesiyle çelişen “Bıçak kızım Dilan Özdemir'in elindeydi ve bana doğru salladığı sırada Dilan'ın elinden almaya çalıştım, bu sırada Dilan yere düştü, ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Sanık Özdemir’in suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediğinin aktarıldığı iddianamede, "Sanığın olay tarihinde kızı olan maktul Dilan Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğü, yakalandıktan sonraki aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunduğu, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği dikkate alınarak Turhan Özdemir'in 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur” denildi.

Kaynak: AA