Başkente Sağanak Geliyor: Valilik Uyardı

Ankara'ya sağanak geliyor. Ankara Valiliği, sel ve su baskınlarına karşı açıklama paylaştı.

Başkente Sağanak Geliyor: Valilik Uyardı

Ankara Valiliği, kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sağanak yağış
Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak? Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?
Mehmet Tezkan'dan 'Erdoğan'ın Berlin Konvoyu' Yorumu: İtibarımızı Artırdık, Almanlar Türkler Geliyor Diye Korkmuştur! Mehmet Tezkan'dan 'Erdoğan'ın Berlin Konvoyu' Yorumu!
En Umutsuz 4 Burç : Bu Burçların Hayata Dair Hiçbir Beklentisi Yok En Umutsuz 4 Burç : Bu Burçların Hayata Dair Hiçbir Beklentisi Yok
Evine Çağırdığı Temizlikçi Kadına Cinsel Tacizde Bulundu Evine Çağırdığı Temizlikçi Kadına Cinsel Tacizde Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı! Abonelikler İptal Edilmeye Başlandı İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı!
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini İlk Kez Verdi
Böyle Skandal Görülmedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum