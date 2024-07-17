Milyonlarca Veli Endişeli! Okul Kitaplarına Yüzde 400 Zam

Hem kayıt fiyatlarıyla hem de yemek ile servis ücretlerine gelen zamlarla sık sık gündem olan özel okullarda bu kez de ders kitapları için istenen rakam 5 katına çıkacak. Geçen yıl 6 ila 10 bin lira olan ücretlere yüzde 400 zam gelmesi bekleniyor.

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Milyonlarca Veli Endişeli! Okul Kitaplarına Yüzde 400 Zam

Artan enflasyonun etkisi her alanda hissedilmeye devam ediyor. Sık sık gündeme gelen özel okullarda ise yeni dönem zamları için kollar sıvandı. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi uzmanların tahminleri ise velileri şimdiden endişelendirdi.

Özel okullarda zam sırası yemek ve servis ücretlerinden sonra ders kitaplarına geldi. Geçtiğimiz yıl 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen ders kitapları için bu yıl 35-40 bin TL bandında bir rakam isteneceği öngörülüyor.

'BEDAVA OLMASINA RAĞMEN...'

Yüzde 300-400'ü bulacak zamlara ilişkin ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, devlet okullarında da benzer durumlar söz konusu olduğunu belirterek "Özel eğitim kurumları ilköğretim sisteminde bedava olmasına rağmen adeta baskıyla tüm öğrenci velilerine kendi bastırdıkları özel kitapları satıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Bu durumdan muzdarip olan veliler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na, ilçe veya il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetlerini iletebilirler. Bunun yanında Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na da başvurabilirler" dedi.

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