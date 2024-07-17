Fahiş Fiyatlara Onlar da Dayanamadı: 'Son Dakika Turisti' de Artık Kapıdan Dönüyor

Turizm sezonunda en fazla yoğunluğun yaşanmasının beklendiği dönemde, otellerin doluluk oranları geçen yılın yüzde 30 gerisinde kaldı. Turizmde sektör temsilcileri fiyatların yüksek olmasından dolayı yerli ve yabancı turistlerin tercihini farklı yerlerde kullandıklarını belirtti.

Sektörde Türkiye’nin pahalı olduğu algısının olduğu belirtilirken, ‘last minute’ yani ‘son dakika turisti’ olarak adlandırılanların yüksek fiyatlar nedeniyle kaçırıldığı bildirildi.

'MALİYETLER ENFLASYON ÜZERİNDE KAT KAT ARTIYOR'

Turizm sektöründeki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Türkiye’de nüfusun yüzde 8’i orta ve üst segment tatil yapabiliyor. Yani yaklaşık 6,5 milyon kişi Ege ve Akdeniz otel tatiline çıkıyor. Yabancı müşteri için Türkiye pahalı olmaya başladı. TL hâlâ bazı ülkelere cazip gelmiyor. Yine şu da bir gerçek, maliyetler enflasyon üzerinde kat ve kat artıyor ve bu da fiyatlara doğal olarak yansıyor. Yunanistan ve Türkiye arasındaki fiyat farkı ise göreceli. Kime göre? Neye göre ucuz? Bodrum, Marmaris, Çeşme, İstanbul’a göre kıyaslarsanız ucuz. Fiyatları, bizdeki gibi bir hizmet olmadığı için ucuz” değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞLAR PAHALILIKTAN YUNANİSTAN'I TERCİH EDİYOR

Bir otelin yöneticisi olan Cenk Öztanık ise, “Genel olarak Avrupa’daki emsallerimize göre otel fiyatları konusunda çok pahalı değiliz. İstanbul'da bir pahalılık söz konusu ama Bodrum’da bu enflasyon daha da yüksek. Pahalılıktan dolayı insanlar Yunan adalarına ve Avrupa’ya gidiyorlar. Bu aylarda normalde tekne trafiği bile olurdu. Tekneler de o taraflara doğru gitmişler. Bu hafta itibariyle yoğunluk başlar gibi gözüküyor ama 50 günlük yoğunluk kimi ne kadar mutlu eder” değerlendirmesinde bulundu.