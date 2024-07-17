İşyerinde 'Klima Açma' Tartışması: Kafa Atarak Öldürdü

İşyerinde iki arkadaş arasında çıkan klima tartışması kavgaya dönüştü. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen adam kaldırıldığı hastanede öldü.

İşyerinde 'Klima Açma' Tartışması: Kafa Atarak Öldürdü

Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü.

Ahmet Ç. , Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.

BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, 'Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu' dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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