Sözde ‘Emekliler Yılı’: Erdoğan’ın Gönlünden Kopan Sadece 500 TL’lik Zammış

Sözde “Emekliler Yılında” büyük bir yoksulluğa mahkûm edilen emekliler, asgari ücretinde altında bir aylıkla nefe almaya çalışıyor! Dün, tabandan gelen eleştirilere karşılık zam kararını açıklayan iktidar emekli aylığını 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkardı.

Zam henüz meclise gelmediği için emekliler, bu ay eski fiyattan zam alacak. Ayrıca emekliler için yapılan 2 bin 500 TL’lik artışı açıklayanların arasında, 562 bin TL’lik Rolex marka saat takan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da vardı.

Emekli zammındaki 2 bin 500 TL’lik artış hâla gündemde eleştiri konusu olurken, yandaş yazardan dikkat çeken bir kulis bilgi geldi. Son zamanlardaki yazılarıyla kafaları karıştıran Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zam konusunda bir dokunuşu olduğu kaydetti. Selvi’nin iddiasına göre, kurmayları 12 bin TL maaşla Erdoğan’ın kapısını çaldı. Erdoğan ise rakamı beğenmeyerek 500 TL’lik bir artışı emeklilere lütuf görmüş.

Hürriyet’teki köşesine emekli zammını taşıyan Selvi şunları söyledi:

“Emeklilerimizin durumu iyi değil. Ekonomik sıkıntı en çok emeklileri, asgari ücretle çalışanları ve dar gelirlileri etkiliyor. Ama bu düzenleme ile en alt sırada yer alan emeklilerimiz için küçük bir dokunuş yapıldı. Bu artışın bütçeye getireceği ek yükü paylaşmak düşüncesinde değilim. Çünkü emeklilerimiz ciddi olarak geçim sıkıntı çekiyorlar. İnşallah enflasyon düşer böylece emeklilerimiz başta olmak üzere dar gelirlilerin üzerindeki yük azalır.

TALİMAT VERMİŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatifli bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler. Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti. Meclis’ten geçtikten sonra emeklilerimizin hesabına yatırılacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem