İslam Memiş, Gram Altın İçin Satış Şartını ve Tarihini Açıkladı: Fırsatı Kaçırmayın!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından eylülde faiz indirimi beklentilerinin artmasından destek alarak tarihi zirveye yükseldi. Altın İslam Memiş, gram altında 2900 TL zirvesi için tarih verdi. Memiş, altında satış için de tek şartı açıkladı.

İslam Memiş, "Ons altın 2448 dolarda. Ons altın tarafında 2400 - 2450 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. 2350 dolar destek seviyesi ama önce kademeli olarak 2400, 2380, 2360 gibi rakamların görülmesi lazım. Güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Kar satışları zaman zaman gelecektir ama orta ve uzun vadede yıl sonuyla alakalı 2600 dolar nokta atışı, devamında 3000 dolarla alakalı beklentilerimiz devam ediyor" dedi.

Memiş, şöyle devam etti: "2024 yılı altın yılı sloganımız vardı ocak ayında. Gram altında özellikle temmuz ayını bekliyorduk. Haziranda yalvarmıştım, her ay yeni rekor tazeleyen altınla karşı karşıya kalacaksınız uyarılarım vardı. Gram altın 2615 liraya kadar yükseldi serbest piyasalarda. Ons altını takip ediyoruz gram altın için. Ons altın nereye, gram altın oraya. Mutlaka ons altında kar satışı göreceğiz ama gram altındaki geri çekilmeler burada sınırlı kalır. Aynı oranda gram altın geri çekilmez. Dolar güçlü durduğu için gram altın tarafındaki geri çekilmeler cılız kalır. Elinde gram altın bulunduranlar ev almayacaksa, araba almayacaksa, tarla almayacaksa beklemeye devam etmeli. Malına sahip çık. Radarımızda 2700 seviyesi var gram altında. Temmuzda dananın kuyruğu koptu. Yakın zamanda 2700, bir sonraki ay 2800, bir sonraki ay 2900 lira seviyesi var gram altında.

Ev alacaksan altını sat. 2 aylık bir süreciniz var ev almak için. 2 ay sonra, eylül itibarıyla, Fed ve diğer merkez bankaları faiz indirecek. Konut tarafında yükselişler tekrar başlayacak. Bugün 3 milyona alabileceğin ev 3.5 milyon TL olacak muhtemelen. Gram altın da kısa vadede o kadar getiri sağlamayacak. O yüzden ev almak için elinde altın ve gümüşün varsa bir an önce evini alman lazım. Eylül ayı itibarıyla konut fiyatları yükselecek. Emlak balonu patlayacak diyen kişilerin gazına gelenler açıkta kalıyor."