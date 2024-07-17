Altında Rekor Üstüne Rekor!

FED'in faiz indirmesine kesin gözüyle bakılmasının ardından ons altında ciddi bir yükseliş gözlemlenmişti. Ons altına paralel olarak Türkiye'de gram altın ve çeyrek altında rekor üstüne rekor bir artış gerçekleşti. Gram altın 2 bin 639 TL'yi gördü.

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Altında Rekor Üstüne Rekor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına dair sinyallerinin verilmesinin ardından altının ons fiyatı, dün gece 42 dolar yükselerek 2 bin 464 doları aşmıştı ve yeni bir rekor kırmıştı. Altındaki bu yükseliş, 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Ons altındaki bu harekete paralel olarak gram altında da yükseliş görülmüştü. Dün, 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı. Bugünün açılışında da yurtiçi altın fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Altında rekor üstüne rekor gelmeye başladı.

Haftanın ilk işlem gününde kapanışı 2 bin 596 liradan yapan gram altın, bugün 2 bin 639 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 155 liradan, 4 bin 206 liraya yükseldi. Çeyrek ve gram altındaki bu rekor yükseliş sonrası düşüş görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 2.622,31 TL

Satış: 2.622,72 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4.243,00 TL

Satış: 4.311,00 TL

Yarım Altın

Alış: 8.502,00 TL

Satış: 8.605,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 16.978,00 TL

Satış: 17.156,00 TL

Kaynak: Ajanslar

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Altın Çeyrek Altın Gram Altın Ons Altın
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